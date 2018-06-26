ЧМ-2018. В 1/8 финала Аргентина сыграет с Францией, Хорватия с Данией

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Санкт-Петербурге встречались сборные Нигерии и Аргентины. Встреча завершилась победой южноамериканцев со счетом 2:1.

Аргентинцы вышли вперед благодаря голу Лионеля Месси, который отличился на 14-й минуте после результативной передачи от Эвера Банеги. Сборной Нигерии удалось сравнять счет в начале второго тайма — на 51-й минуте Виктор Мозес точно пробил с пенальти. Однако на 86-й минуте защитник Маркос Рохо вновь вывел вперед в счете сборную Аргентины, которая уже не упустила победу.

Таким образом, сборной Аргентины удалось занять второе место в турнирной таблице группы D и выйти в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, а команда Нигерии, которая финишировала на третьей строчке, турнир покинула.

В другом матче этой группы встретились сборные Исландии и Хорватии. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов.

На 53-й минуте счет в матче открыл хорватский полузащитник Милан Бадель. Во втором тайме главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Хорватии, который успешно реализовал исландский хавбек Гилфи Тор Сигурдссон. В концовке встречи победы для хорватской команды добился полузащитник Иван Перишич.

Сборная Хорватия набрала 9 очков и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2018 с первого места в группе D. Исландская команда (1) покидает турнир, заняв четвертую строчку в турнирной таблице.

Таким образом, сборная Франции, как победитель группы С, сыграет с командой Аргентины, которая заняла второе место в квартете D. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена» 30 июня.

Команде Хорватии, победителю группы D, предстоит сыграть в первом раунде плей-офф со сборной Дании, занявшей второе место в группе C. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 1 июля.