Марадоне стало плохо после матча Нигерия — Аргентина. Он не смог сам уйти с трибуны

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57-летнему бывшему аргентинскому футболисту, председателю правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадоне стало плохо после матча сборной его страны против нигерийцев.

Марадона не смог самостоятельно покинуть свое место. Очевидцы сняли происходящее после игры с Марадоной на видео и выложили кадры в интернет, пишет

Аргентине удалось вырвать победу у Нигерии со счетом 2:1 на последних минутах встречи: победный мяч на 86-й минуте забил защитник Маркос Рохо. Благодаря победе Аргентине удалось пробиться в 1/8 финала.

После победного гола Рохо Марадона показал два средних пальца. Его жест попал в телетрансляцию поединка.

По информации sport.es, после того как Марадоне измерили пульс, его решено было доставить в больницу.

Диего Марадона — чемпион мира 1986 года и вице-чемпион мира 1990 года. В 2008-2010 годах возглавлял сборную Аргентины. Долгие годы страдал от наркотической зависимости, лечился от алкоголизма.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Диего Марадона

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