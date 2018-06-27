Марадона рассказал о своем самочувствии

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона на своей странице в Фейсбуке написал , что его не госпитализировали после матча Нигерии и Аргентины.

По словам Марадоны, во время первого тайма у него разболелась шея и в перерыве его осмотрел врач, который рекомендовал покинуть стадион.

Фото со страницы Марадоны в Фейсбуке

«Я хотел остаться, потому что мы рисковали всем. Как я мог уйти?» — написал бывший футболист.

Как ранее сообщали Naviny.by, 57-летнему Марадоне стало плохо после игры. Он не смог самостоятельно покинуть свое место. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили кадры в интернет.

Диего Марадона — чемпион мира 1986 года и вице-чемпион мира 1990 года. В 2008-2010 годах возглавлял сборную Аргентины. Долгие годы страдал от наркотической зависимости, лечился от алкоголизма.