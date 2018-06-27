Минск вошел в топ-10 самых дешевых городов мира для экспатов

Аналитическая компания Mercer составила рейтинг самых дорогих городов мира для иностранных специалистов. Минск оказался в самом конце списка.

В « 2018 Cost of Living Ranking » вошли 209 городов планеты — самым дорогим оказался Гонконг, а самым дешевым — Ташкент.

Минск аналитики поместили на 202 место. Дешевле чем у нас жизнь для экспатов только в Тбилиси, Блантайре, Карачи, Банжуле, Бишкеке, Тунисе и Ташкенте.

Расчет относительной дороговизны уровня жизни компания ведет на основе цен на 200 разного рода товаров и услуг, в том числе стоимости жилья, еды, транспорта и одежды с учетом курса доллара к местной валюте.