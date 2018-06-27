Минтранс запретил кататься на прогулочном катере у парка Горького

Эксплуатацию прогулочного катера «Августин» на участоке Свислочи у парка Горького запретили из-за того, что он не является водным путем.

Фото: minsknews.by

Катер принадлежит УП «Минскзеленстрой» и технически готов к работе, сообщил агентству Минск-Новости главный инженер предприятия Владимир Бабивский. Проблема только в том, что Минтранс запретил его эксплуатацию на данном участке реки.

Свислочь у парка Горького в Минске не является водным путем и не может использоваться для судоходства, потому что участок не обозначен навигационными знаками. Чтобы решить проблему, нужны дополнительные деньги, которых нет. Поэтому власти просто запретили прогулки на катере.

Рулевое управление теплохода опечатали, катер отвезли в сухой док, и сейчас он стоит без дела.