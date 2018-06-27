В Могилеве подросток во время тренировки по гребле утонул в Днепре
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В Могилеве 26 июня во время тренировки по гребле в Днепре утонул 14-летний спортсмен.
Во время разворота лодка на сильном течении перевернулась, подросток выпал из нее и ушел под воду.
При проведении тренировки не были соблюдены правила безопасности: на погибшем отсутствовал спасательный жилет.
«Любое плавсредство должно быть обеспечено средствами для спасения. В данном случае тренировка должна проводиться именно в спасательных жилетах. Также обязательным должно быть сопровождение катера. Почему эти требования не были выполнены, сейчас выясняется», — сказал
Утонувший был обнаружен примерно через час водолазами.
Проводится проверка.
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