В Могилеве подросток во время тренировки по гребле утонул в Днепре

В Могилеве 26 июня во время тренировки по гребле в Днепре утонул 14-летний спортсмен.

Во время разворота лодка на сильном течении перевернулась, подросток выпал из нее и ушел под воду.

При проведении тренировки не были соблюдены правила безопасности: на погибшем отсутствовал спасательный жилет.

«Любое плавсредство должно быть обеспечено средствами для спасения. В данном случае тренировка должна проводиться именно в спасательных жилетах. Также обязательным должно быть сопровождение катера. Почему эти требования не были выполнены, сейчас выясняется», — сказал БЕЛТА председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

Утонувший был обнаружен примерно через час водолазами.

Проводится проверка.