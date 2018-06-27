В Брестской области раскрыто убийство 19-летней давности
В Брестской области раскрыто убийство, совершенное в 1999 году. 28 июля в районе улицы Заводской в Барановичах был обнаружен труп местной жительницы 1985 года рождения с ножевым ранением шеи.
В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый установлен не был. При этом возле тела девушки был обнаружен и изъят биологический материал, который мог принадлежать преступнику. Однако на тот момент выделить ДНК не представлялось возможным.
Работа по данному делу не прекращалась как следственными подразделениями, так и подразделениями криминальной милиции.
Так, в ходе проведения мероприятий, направленных на раскрытие другого преступления, в поле зрения оперативников попал подозреваемый. У него были отобраны образцы для сравнительного исследования.
В феврале текущего года в управление ГКСЭ по Брестской области были направлены биологические образцы лиц, которые попали в поле зрения по фактам разбоев, для сверки по нераскрытым преступлениям прошлых лет.
Биологический материал одного из мужчин, подозреваемого в другом преступлении, совпал с генотипом мужчины, биологический материал которого обнаружен в 1999 году.
По подозрению в совершении указанного преступления был задержан ранее дважды судимый за разбой житель Барановичей 1979 года рождения. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается управлением Следственного комитета по Брестской области. С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, в том числе с выездом на место преступления.
Мужчина является рабочим одной из организаций в Барановичах, женат.
В ближайшее время планируется рассмотрение вопроса о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу,
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