В Брестской области раскрыто убийство 19-летней давности

В Брестской области раскрыто убийство, совершенное в 1999 году. 28 июля в районе улицы Заводской в Барановичах был обнаружен труп местной жительницы 1985 года рождения с ножевым ранением шеи.

Фото УГКСЭ по Брестской области

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый установлен не был. При этом возле тела девушки был обнаружен и изъят биологический материал, который мог принадлежать преступнику. Однако на тот момент выделить ДНК не представлялось возможным.

Работа по данному делу не прекращалась как следственными подразделениями, так и подразделениями криминальной милиции.

Так, в ходе проведения мероприятий, направленных на раскрытие другого преступления, в поле зрения оперативников попал подозреваемый. У него были отобраны образцы для сравнительного исследования.

В феврале текущего года в управление ГКСЭ по Брестской области были направлены биологические образцы лиц, которые попали в поле зрения по фактам разбоев, для сверки по нераскрытым преступлениям прошлых лет.

Биологический материал одного из мужчин, подозреваемого в другом преступлении, совпал с генотипом мужчины, биологический материал которого обнаружен в 1999 году.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан ранее дважды судимый за разбой житель Барановичей 1979 года рождения. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается управлением Следственного комитета по Брестской области. С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, в том числе с выездом на место преступления.

Мужчина является рабочим одной из организаций в Барановичах, женат.