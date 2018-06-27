Лукашенко: суверенитет Беларуси - это люди, которые искренне и честно выполняют свою работу

Суверенитет Беларуси — это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу. Об этом Александр Лукашенко заявил 27 июня во время вручения государственных наград.

«Вручение наград в преддверии главного государственного праздника особенно символично и знаменательно. Ведь, говоря о независимости страны, мы подразумеваем народ. Наш суверенитет — это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу: сохраняют мир и порядок на родной земле, оставаясь образцом мужества и верности служебному долгу; укрепляя экономическую стабильность, трудятся на производствах, стройках, в научных лабораториях, на фермах и в полях; обеспечивают социальную поддержку населения, работая в сферах здравоохранения, образования, в общественных организациях; формируют имидж страны своими спортивными победами и достижениями», — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

По словам Александра Лукашенко, слава всегда находит того, кто в своем труде искренне стремится принести пользу Отечеству, для кого наградой в первую очередь является результат его деятельности. «Именно такие люди, увлеченные делом, настоящие профессионалы и патриоты Родины, собрались в этом зале. Вы и есть самая надежная опора нашего государства. Будучи образцовыми специалистами, делаете намного больше, чем рассказывают о вас наградные листы. Являетесь самым красноречивым примером мастерства и личного успеха для всех, кто находится рядом с вами. А значит, меняете жизнь к лучшему», — сказал президент.

Он поблагодарил участников церемонии за профессионализм и активную гражданскую позицию, пожелал здоровья, счастья и благополучия. Орденов, медалей и почетных званий удостоены представители различных сфер деятельности за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей, смелость и решительность, проявленные в борьбе с преступностью, исключительные достижения в сельском хозяйстве и строительной отрасли, значительный личный вклад в разработку и модернизацию военной и специальной техники, развитие энергетической системы, легкой промышленности, сферы здравоохранения, торговли, науки, культуры и спорта.