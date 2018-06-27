ГУВД Мингорисполкома рассказало, кого могут не пустить на праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости

С целью недопущения к местам проведения праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости граждан с запрещенными или ограниченными к свободному обороту предметами будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с проведением досмотровых мероприятий. Пешими нарядами правоохранителей будет обеспечен контроль за состоянием правопорядка на прилегающих территориях, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

3 июля на всех контрольно-пропускных пунктах будут предусмотрены отдельные пункты пропуска для ветеранов ВОВ и инвалидов (пункты будут обозначены специальными табличками).

На мероприятия, где будет организован досмотр граждан, не допускаются лица, которые:

- отказываются от личного досмотра, либо от досмотра находящихся при них вещей;

- скрывают свои лица под масками;

- находятся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

Также не допускаются лица, которые имеют при себе:

- предметы и вещества, запрещенные к проносу Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, в том числе алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества, холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, составные части и компоненты оружия, взрывчатые вещества и боеприпасы, специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей, причинить материальный ущерб физическим лицам, организациям, препятствовать проведению спортивно-массового мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

- имитаторы и муляжи холодного, огнестрельного, газового или иного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов;

- флаги, вымпелы, не зарегистрированные в установленном порядке, а также эмблемы, символы, плакаты, транспаранты и иные средства, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан, а также на пропаганду войны или связано с экстремистской деятельностью.

3 июля в 23:00 состоится праздничный салют, при этом 5 мест размещения соответствующих установок, расположенных на территории столицы и в Минском районе, будут взяты под усиленный контроль правоохранителей.

Также будут приняты дополнительные меры контроля за состоянием правопорядка на станциях метрополитена, прилегающих к местам проведения мероприятий.