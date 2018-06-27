Греф приехал к Лукашенко с «целым рядом идей»

Александр Лукашенко отметил хороший уровень сотрудничества со Сбербанком. Об этом он заявил 27 июня на встрече с президентом, председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом.

«Что касается нашей встречи, я рад, что нам приходится регулярно встречаться. Вы меня держите в курсе дела всех вопросов, не только Сбербанка и филиала вашего, но и банковского дела в целом, поскольку приходится немного глубже изучать некоторые материалы. В очередной раз я вам благодарен за инвестирование в Беларусь, кредитование нашей экономики — 4 млрд долларов это приличные объемы», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Александр Лукашенко предложил обсудить все вопросы по дальнейшему развитию сотрудничества, в том числе проблемные, если таковые существуют. «А в общем-то на фоне того, что происходит в соседних даже наших странах, я доволен тем, что у нас со Сбербанком хорошие отношения. Проблемы всегда были и будут, но нет критических моментов, которые могли бы осложнить наши отношения», — отметил белорусский лидер.

В свою очередь Герман Греф поблагодарил за возможность регулярных встреч. «Я сегодня приехал не с проблемами, а с предложениями. Есть целый ряд идей, что мы можем сделать», — сказал он.