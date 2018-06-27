Мингорисполком может ужесточить правила содержания домашних животных

Мингорисполком в ближайшее время планирует принять новое решение по содержанию домашних животных. Об этом сообщила начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева 27 июня на пресс-конференции в Минске, посвященной новшествам в правилах благоустройства и содержания столицы, передает БелаПАН .

«Возможно, в ближайшее время будут приняты решения Мингорисполкома и будет урегулирован вопрос по животным, в том числе по их регистрации и содержанию», — сказала Малаева, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать владельцев животных, которые не убирают за ними экскременты во время прогулок.

В свою очередь депутат Мингорсовета Олег Аврутин заметил: «Мне кажется, что надо вести информационную работу. Мы должны формировать менталитет. Можно принять много решений и возложить на кого-то контроль за их исполнением. Чиновник или руководитель ЖКХ не может отправить контролировать каждого собачника. Мне кажется, что именно жители должны создать такие условия, чтобы собачнику было невыносимо не убирать за собакой, выносить ему порицание. Здесь важна достаточно мощная информационная работа. Да, мы примем решение, но важно, как оно заработает».

В Минске на данный момент действуют правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных, утвержденные Мингорсоветом 24 октября 2001 года. Согласно им регистрация собак производится в жилищно-эксплуатационных организациях по месту жительства граждан (месту регистрации юридических лиц) с выдачей регистрационного удостоверения установленного образца и жетона, который прикрепляется к ошейнику.

Владельцы собак, уклоняющиеся от регистрации собак и специальной регистрации бойцовых и других пород, представляющих опасность, уплаты сбора и допустившие нарушение правил их содержания в Минске, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Правила разрешают содержать в занимаемой одной семьей отдельной квартире многоквартирного жилого дома не более двух животных (собак, кошек). В квартире, где проживает несколько нанимателей (собственников), разрешается содержание не более одного животного на семью нанимателя (собственника) при согласии всех совершеннолетних граждан, проживающих в квартире.

По санитарным соображениям с учетом местных условий администрациям районов предоставляется право ограничивать количество животных, содержание которых разрешено владельцам, и в исключительных случаях запрещать содержание этих животных.

Также владельцев обязывают «выводить для выгула или в случае надобности собак из квартир или иных изолированных помещений, а также с изолированных территорий в места общего пользования на коротком поводке только в наморднике, кроме собак декоративных пород ростом до 25 сантиметров в холке и щенков до трех месяцев, которых можно выводить на поводке без намордника и с номерным знаком на ошейнике».

При выгуле собак необходимо иметь при себе «совок и полиэтиленовый мешок для своевременной утилизации собачьих экскрементов».