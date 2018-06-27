По факту гибели юного гребца во время тренировки возбуждено уголовное дело

Как ранее сообщали Naviny.by, 26 июня в Могилеве во время тренировки по гребле в Днепре утонул 14-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.428 Уголовного кодекса (служебная халатность).

Установлено, что при проведении занятий по гребле академической в акватории Днепра, вблизи гребной базы, опрокинулась одиночная лодка. Находившийся в ней 14-летний юноша пытался выплыть самостоятельно, однако не сумел. Он был без спасательного жилета и утонул.