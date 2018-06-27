По факту гибели юного гребца во время тренировки возбуждено уголовное дело
Как ранее сообщали Naviny.by, 26 июня в Могилеве во время тренировки по гребле в Днепре утонул 14-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.428 Уголовного кодекса (служебная халатность).
Установлено, что при проведении занятий по гребле академической в акватории Днепра, вблизи гребной базы, опрокинулась одиночная лодка. Находившийся в ней 14-летний юноша пытался выплыть самостоятельно, однако не сумел. Он был без спасательного жилета и утонул.
Должностные лица государственного специализированного учебно-спортивного учреждения «Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта» не обеспечили надлежащее проведение инструктажей по технике безопасности, профилактике травматизма, предупреждению несчастных случаев, а также наличие у каждого спортсмена-учащегося спасательного жилета при проведении занятий,
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