По факту гибели юного гребца во время тренировки возбуждено уголовное дело

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Как ранее сообщали Naviny.by, 26 июня в Могилеве во время тренировки по гребле в Днепре утонул 14-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.428 Уголовного кодекса (служебная халатность).

В Могилеве подросток во время тренировки по гребле утонул в Днепре

Установлено, что при проведении занятий по гребле академической в акватории Днепра, вблизи гребной базы, опрокинулась одиночная лодка. Находившийся в ней 14-летний юноша пытался выплыть самостоятельно, однако не сумел.  Он был без спасательного жилета и утонул.

Должностные лица государственного специализированного учебно-спортивного учреждения «Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта» не обеспечили надлежащее проведение инструктажей по технике безопасности, профилактике травматизма, предупреждению несчастных случаев, а также наличие у каждого спортсмена-учащегося спасательного жилета при проведении занятий, сообщает Следственный комитет.

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Тэги: гребля Следственный комитет утонул Город: Могилев

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