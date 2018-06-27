КГК: госдолг лег тяжелым бременем на бюджет

/ Экономика
Просмотров: 705 Комментариев: 0

Растущий госдолг лег тяжелым бременем на республиканский бюджет. Такое заявление сделал заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо, выступая 27 июня в Палате представителей с докладом об исполнении бюджета в прошлом году, передает БелаПАН.

«В начале года сумма долга превысила 42 млрд рублей, что более чем в два раза больше поступлений республиканского бюджета. Несмотря на то что госдолг на начало года составил 39% к ВВП и не превысил порогового значения (45% к ВВП), расходы по обслуживанию госдолга постоянно увеличиваются, тяжким бременем ложатся на республиканский бюджет», — заявил Курлыпо.

Он обратил внимание, что за последние три года доля расходов республиканского бюджета, направляемая на обслуживание госдолга, увеличилась с 8,7% до 11%. Речь идет о 2 млрд рублей, уточнил Курлыпо, «что существенно выше ассигнований, выделяемых суммарно из бюджета на здравоохранение и образование (1,6 млрд рублей)».

Госдолг Беларуси превысил 21 млрд долларов

«Очевидно, что стоимость обслуживания долга слишком обременительная для республиканского бюджета. Для преодоления негативной тенденции по наращиванию госдолга принята, как известно, стратегия по управлению госдолгом на 2015-2020 годы. Однако, к сожалению, приходится констатировать, что в 2017 году не все ее установки соблюдались», — подчеркнул Александр Курлыпо.

Он обратил внимание, что в стратегии размер привлечения госзаймов ограничен уровнем не более 50% от суммы погашения госдолга. «В прошлом году было заимствовано почти в 1,5 раза больше от уровня, утвержденного стратегией», — сообщил Курлыпо.

Кроме того, уточнил он, «вместо погашения госдолга, пополнения золотовалютных резервов, как установлено стратегией, часть полученных заимствований в инвалюте была направлена на оказание финансовой помощи организациям».

«Анализ динамики госдолга, который за последние три года увеличился более чем в два раза (в рублевом выражении. — БелаПАН.), показывает, что безусловное соблюдение правил стратегии, а также принятие иных дополнительных мер позволит замедлить рост государственного долга», — полагает Александр Курлыпо.

Беларусь в 2019-2025 годах должна направить на обслуживание и погашение внешнего и внутреннего государственного долга 23,46 млрд долларов. Как удалось выяснить БелаПАН, такие данные Минфина приводятся в проспекте эмиссии евробондов, которые белорусские власти размещали в первом квартале.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: бюджет госдолг Персона: Александр Курлыпо

Другие материалы на эту тему:

Наталья Рябова. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. О бюджете гражданском замолвите слово

Наталья Рябова. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. О бюджете гражданском замолвите слово

Кому и сколько должна Беларусь в 2018 году

Кому и сколько должна Беларусь в 2018 году

Бюджет Беларуси на 2018 год «заземлили» после поручения Лукашенко

Бюджет Беларуси на 2018 год «заземлили» после поручения Лукашенко

Где потолок у госдолга Беларуси?

Где потолок у госдолга Беларуси?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте