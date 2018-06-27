КГК: госдолг лег тяжелым бременем на бюджет

Растущий госдолг лег тяжелым бременем на республиканский бюджет. Такое заявление сделал заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо, выступая 27 июня в Палате представителей с докладом об исполнении бюджета в прошлом году, передает БелаПАН .

«В начале года сумма долга превысила 42 млрд рублей, что более чем в два раза больше поступлений республиканского бюджета. Несмотря на то что госдолг на начало года составил 39% к ВВП и не превысил порогового значения (45% к ВВП), расходы по обслуживанию госдолга постоянно увеличиваются, тяжким бременем ложатся на республиканский бюджет», — заявил Курлыпо.

Он обратил внимание, что за последние три года доля расходов республиканского бюджета, направляемая на обслуживание госдолга, увеличилась с 8,7% до 11%. Речь идет о 2 млрд рублей, уточнил Курлыпо, «что существенно выше ассигнований, выделяемых суммарно из бюджета на здравоохранение и образование (1,6 млрд рублей)».

«Очевидно, что стоимость обслуживания долга слишком обременительная для республиканского бюджета. Для преодоления негативной тенденции по наращиванию госдолга принята, как известно, стратегия по управлению госдолгом на 2015-2020 годы. Однако, к сожалению, приходится констатировать, что в 2017 году не все ее установки соблюдались», — подчеркнул Александр Курлыпо.

Он обратил внимание, что в стратегии размер привлечения госзаймов ограничен уровнем не более 50% от суммы погашения госдолга. «В прошлом году было заимствовано почти в 1,5 раза больше от уровня, утвержденного стратегией», — сообщил Курлыпо.

Кроме того, уточнил он, «вместо погашения госдолга, пополнения золотовалютных резервов, как установлено стратегией, часть полученных заимствований в инвалюте была направлена на оказание финансовой помощи организациям».

«Анализ динамики госдолга, который за последние три года увеличился более чем в два раза (в рублевом выражении. — БелаПАН.), показывает, что безусловное соблюдение правил стратегии, а также принятие иных дополнительных мер позволит замедлить рост государственного долга», — полагает Александр Курлыпо.

Беларусь в 2019-2025 годах должна направить на обслуживание и погашение внешнего и внутреннего государственного долга 23,46 млрд долларов. Как удалось выяснить БелаПАН, такие данные Минфина приводятся в проспекте эмиссии евробондов, которые белорусские власти размещали в первом квартале.