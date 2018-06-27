В Гродно будут летать лоукосты?

Владелец аэропорта в Гродно ведет переговоры о привлечении европейских лоукост-компаний в регион.

Фото: airbaltic.com

Гродненский аэропорт принадлежит предприятию «Белаэронавигация». Переговоры ведутся, в частности, с AirBaltic, сообщил сегодня журналистам замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, передает БелТА .

По словам чиновника, интерес к полетам в Гродно и Брест проявляют польские компании. Прорабатываются варианты полетов в Россию.

У всех белорусских аэропортов разработаны концепции по развитию. Областные аэропорты на данный момент работают с чартерными программами. В прошлом году через них прошло 75 тысяч пассажиров. В 2018 году ожидается рост до 100 тысяч пассажиров.