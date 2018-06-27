В Минске проходит заседание контактной группы по Украине

В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщила в Фейсбуке Дарья Олифер, пресс-секретарь украинского представителя на переговорах Леонида Кучмы.

Встрече предшествовали переговоры подгрупп контактной группы: по экономическим, политическим, гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности. Переговоры в «Президент-отеле» традиционно проходят в закрытом для прессы режиме.

Предыдущий раунд переговоров прошел 13 июня. По итогам встречи спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил журналистам, что с начала 2018 года количество жертв конфликта несколько уменьшилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Однако за это время вновь гибли дети, и количество жертв среди них выросло. «Этот факт меня очень возмущает, — заявил Сайдик. — Даже одна человеческая жертва — это слишком много».