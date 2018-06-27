Польша поменяет неоднозначный закон об Институте национальной памяти

Польский Сейм сегодня принял изменения в закон об Институте национальной памяти, отменяющие положение об уголовной ответственности.​

Изменения поддержали 288 депутатов, против выступили 25 народных избранников, пятеро – воздержались от голосования.

Глава Канцелярии премьера Михал Дворчик (Michał Dworczyk) заявил, что польское правительство хочет отказаться от части положений Закона о Институте национальной памяти, сообщает Polskie Radio .

«Мы хотим отказаться от тех положений, которые предусматривали наказание за нарушение закона, и которые могут отвлечь внимание от цели, для которой в закон были внесены первые изменения», — сказал Михал Дворчик.

Речь идет о защите доброго имени Польши и исторической правды. Дворчик подчеркнул, что для защиты этой цели ИНП получит более эффективные правовые инструменты.

Михал Дворчик сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) направил спикеру Сейма заявление о внесении поправок в закон об Институте национальной памяти.

Изменения в Закон о ИНП вступили в силу 1 марта 2018 года и вызвали критику международного сообщества. О своих опасениях сообщали в частности Израиль, США и Украина.

Согласно упомянутым изменениям, каждый, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству ответственность за преступления, совершенные гитлеровской Германией или другие преступления против человечества — будет наказан штрафом или лишением свободы сроком до трех лет. По поводу закона должен высказаться Конституционный суд Польши.