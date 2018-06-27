Дипмиссию РФ в Беларуси может возглавить бывший чекист — в Украине его считают диверсантом

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Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе, бывший председатель правительства Чеченской Республики, Михаил Бабич может быть назначен послом в Беларусь. 

«Он не будет переназначен полпредом в ПФО. Рассматривается вариант о назначении его послом в Белоруссию», — передает RIA.ru со слов неназванного источника.

49-летний Михаил Бабич работает в должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе с 15 декабря 2011 года. Кандидат экономических наук, член партии «Единая Россия». Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002-го по февраль 2003 года.

В 2016 году рассматривался вопрос о назначении Бабича послом в Украине. Его кандидатуру не утвердил МИД. Будучи членом Совета безопасности РФ, Михаил Бабич в 2014 году поддержал ввод в Крым российских военных. Украинские политологи отмечали то, что Бабич «ранее был военным десантником, во время Чеченской войны руководил правительством республики, работал в ФСБ». Эксперты в Киеве заявляли, что «Бабич, биография которого связана с советским КГБ и российской ФСБ, является «профессиональным диверсантом» и «классическим кандидатом Кремля для взаимодействия с сепаратистами в Донбассе для организации силовых операций».

Информация о вероятной отставке Александра Сурикова с должности посла в Беларуси появилась в начале июня на российском информационном telegram-канале «Незыгарь». Сам Суриков на пресс-конференции 8 июня в Минске не подтвердил слухи о своей скорой отставке.

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Тэги: Беларусь-Россия посол России Персона: Михаил Бабич

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