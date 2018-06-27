Беларусь ратифицировала соглашение с Китаем о безвизовом режиме
27 июня нижняя палата парламента Беларуси ратифицировала межправительственное соглашение с Китаем о взаимном безвизовом режиме для граждан. Документ был подписан в Циндао 10 июня 2018 года.
Китайская сторона обещает выполнить процедуру ратификации документа в течение двух недель. Само соглашение вступает в силу через 30 дней после получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении соответствующих внутригосударственных процедур.
После вступления соглашения в силу белорусы смогут въезжать в Китай, а китайцы — в Беларусь без визы на срок не более 30 дней и суммарно не более 90 дней в году.
Если граждане одной страны намерены находиться на территории другого государства более 30 дней либо проживать, обучаться, заниматься трудовой, журналистской и иной деятельностью, требующей предварительного разрешения от компетентных госорганов, то должны будут оформить ответствующую визу.
«Реализация соглашения позволит существенно увеличить поток в Беларусь китайских туристов», — отметил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, сообщает
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