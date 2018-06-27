На белорусской границе задержали российскую Instagram-модель за грамм марихуаны

/ Общество
Просмотров: 456 Комментариев: 1

Россиянку 1992 года рождения обвинили в провозе 1,14 грамма марихуаны через белорусскую границу. Под арестом она находится с 5 мая.

Гражданка России отдыхала в Праге и возвращалась домой через Беларусь. На польско-белорусской границе ее остановили, сообщает БелаПАН.

Наркотик, спрятанный в ручной клади, обнаружили сотрудники Брестской таможни. При задержании у обвиняемой были взяты образцы биосред, исследование которых показало содержание в ее организме наркотических веществ.

Девушку заключили под стражу. На нее завели уголовное дело.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия марихуана наркотики Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Почему Лукашенко пугает, что Беларусь может потерять независимость

Почему Лукашенко пугает, что Беларусь может потерять независимость

Лукашенко выпьет чаю из русского самовара. Выпьют ли россияне нашего молока?

Лукашенко выпьет чаю из русского самовара. Выпьют ли россияне нашего молока?

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Ликвидация независимости Союзным государством

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Ликвидация независимости Союзным государством

Противостояние Москвы и Варшавы ставит Минск в неудобное положение

Противостояние Москвы и Варшавы ставит Минск в неудобное положение

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте
  • За наркотики карать надо жестко, а в России падение нравов, наркотики и пошлость просто процветают в Белоруси это должны учитывать.....