На белорусской границе задержали российскую Instagram-модель за грамм марихуаны
Россиянку 1992 года рождения обвинили в провозе 1,14 грамма марихуаны через белорусскую границу. Под арестом она находится с 5 мая.
Гражданка России отдыхала в Праге и возвращалась домой через Беларусь. На польско-белорусской границе ее остановили, сообщает
Наркотик, спрятанный в ручной клади, обнаружили сотрудники Брестской таможни. При задержании у обвиняемой были взяты образцы биосред, исследование которых показало содержание в ее организме наркотических веществ.
Девушку заключили под стражу. На нее завели уголовное дело.
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