На белорусской границе задержали российскую Instagram-модель за грамм марихуаны

Россиянку 1992 года рождения обвинили в провозе 1,14 грамма марихуаны через белорусскую границу. Под арестом она находится с 5 мая.

Гражданка России отдыхала в Праге и возвращалась домой через Беларусь. На польско-белорусской границе ее остановили, сообщает БелаПАН .

Публикация от #ВозьмиСВЕТ ® (@mary_khrest) 5 Май 2018 в 1:59 PDT

Наркотик, спрятанный в ручной клади, обнаружили сотрудники Брестской таможни. При задержании у обвиняемой были взяты образцы биосред, исследование которых показало содержание в ее организме наркотических веществ.

Девушку заключили под стражу. На нее завели уголовное дело.