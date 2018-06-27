МВД накрыло канал переправки мигрантов в ЕС под видом футбольных болельщиков

Попасть нелегально в ЕС через Беларусь намеревались около 100 граждан Бангладеш.

Фото: МВД Беларуси

Сотрудники ГУБОПиК при поддержке СОБРа задержали в Минске организатора канала переправки нелегальных мигрантов из Бангладеш в ЕС. При нем обнаружено 3 тыс долларов и 3,8 тыс евро. Эти деньги были получены за переправку нелегалов, утверждает пресс-служба МВД Беларуси.

Гражданин Бангладеш действовал не один — ему помогали соотечественники, которые также задержаны. Один из них пытался провезти в Поставском районе Витебской области через белорусско-литовскую границу 4 мигрантов. Второй приобретал билеты на матчи ЧМ по футболу в России, по которым мигранты оформляли ID-карты болельщиков и на законных основаниях прибывали на российскую территорию. Далее «фанаты» переправлялись в Беларусь.

По данным ГУБОПиК, сейчас в Москве могут находиться около 100 граждан Бангладеш, ожидающих переправки в ЕС. Проводится дальнейшая работа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.