ЧМ-2018. Германия проиграла Южной Корее и не вышла из группы
Футбольная сборная Германии сложила полномочия действующего чемпиона мира. 27 июня команда Йоахима Лёва проиграла сборной Южной Кореи — 0:2, заняла последнее место в группе F и покидает чемпионат мира в России.
Основные события матча Южная Корея — Германия, прошедшего в Казани, развернулись в компенсированное ко второму тайму время. На третьей добавленной минуте гол забил Ким Ен Гвон, а на шестой — Сон Хын Мин, закативший мяч в пустые ворота, после того как голкипер немцем Мануэль Нойер побежал в атаку.
В параллельном матче Швеция неожиданно крупно обыграла Мексику — 3:0 (Аугустинссон, 50, Гранквист,62-пенальти, Альварес, 74-автогол).
Таким образом, в 1/8 финала вышли Швеция и Мексика, набравшие по 6 очков, третье место в группе заняла Южная Корея, обошедшая Германию по лучшей разнице мячей (у обеих команд по 3 очка).
До старта матчей третьего тура в группе F все четыре команды имели шансы на выход из группы, даже потерпевшая до этого два поражения Южная Корея.
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