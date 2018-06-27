ЧМ-2018. Германия проиграла Южной Корее и не вышла из группы

Футбольная сборная Германии сложила полномочия действующего чемпиона мира. 27 июня команда Йоахима Лёва проиграла сборной Южной Кореи — 0:2, заняла последнее место в группе F и покидает чемпионат мира в России.

#GER сложила с себя полномочия действующего чемпиона мира Кто, на ваш взгляд, станет новым чемпионом? #ЧМ2018 pic.twitter.com/p62Yru9hTR — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 27 июня 2018 г.

Основные события матча Южная Корея — Германия, прошедшего в Казани, развернулись в компенсированное ко второму тайму время. На третьей добавленной минуте гол забил Ким Ен Гвон, а на шестой — Сон Хын Мин, закативший мяч в пустые ворота, после того как голкипер немцем Мануэль Нойер побежал в атаку.

В параллельном матче Швеция неожиданно крупно обыграла Мексику — 3:0 (Аугустинссон, 50, Гранквист,62-пенальти, Альварес, 74-автогол).

Таким образом, в 1/8 финала вышли Швеция и Мексика, набравшие по 6 очков, третье место в группе заняла Южная Корея, обошедшая Германию по лучшей разнице мячей (у обеих команд по 3 очка).

До старта матчей третьего тура в группе F все четыре команды имели шансы на выход из группы, даже потерпевшая до этого два поражения Южная Корея.