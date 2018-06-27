Беларусь и Украина договорились о демаркации границы в зоне отчуждения ЧАЭС

Решение о демаркации белорусско-украинской государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС принято сегодня в Луцке.

Фото: МИД Украины

Работы по демаркации начнутся в 2019 году, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Совместная украинско-белорусская демаркационная комиссия также утвердила Перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью, рассчитанный на 2018-2026 годы.

Сообщается, что Европейский Союз готов выделить финансирование на реализацию проекта международной технической помощи «Поддержка демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь» в рамках флагманской инициативы «Интегрированное управление границами» инициативы «Восточное партнерство».