Возле «Поедем поедим» сбили активиста оппозиции

Леонид Кулаков госпитализирован с переломом руки — на него наехал автомобиль.

Активист участвовал в пикете против открывшегося развлекательного комплекса возле Куропат. Вечером 27 июня его сбила девушка за рулем автомобиля Toyota, которая попробовала проехать к ресторану не снижая скорости. ГАИ составила на нее протокол.

С конца мая активисты протестуют против открытия развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» возле Куропат, где расстреляли десятки тысяч человек во время сталинских репрессий. Строительство тогда еще «Бульбаш-холл» началось девять лет назад, но работы не единожды останавливали из-за протестов. Работы возобновились и 6 июня 2018 года ООО «Амизбел» его открыла. Компанию учредила «Белновотекс груп», которая развивает бренд «Наша ресторанная группа» (рестораны «Гранд Кушавель» и The View). Самая большая доля в ней — 32% — принадлежит Леониду Зайдесу.