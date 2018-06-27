В Минске согласовали летнее перемирие на Донбассе

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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины согласовала прекращение огня на время жатвы.

Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы.

Украинская сторона настаивает на выполнении вопросов соглашений по безопасности, необходимых для того, чтобы перемирие заработало, готова к компромиссу для возвращения заложников и призывает Россию принять участие в поиске пропавших без вести.

О предыдущем прекращении огня в зоне АТО стороны контактной группы договорились 26 марта, хотя 2 марта было объявлено полное и бессрочное перемирие с 5 марта.

Конфликт на Донбассе возник в начале 2014 года, когда российские политтехнологи попыталась создать т.н. Новороссию: не только с Донецком и Луганском, но Харьковом, Днепром, Одессой. Начавшаяся в мае по приказу Порошенко АТО сократила влияние прокремлевских сепаратистов до части двух областей.

Сюжет: Переговоры по Украине

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Тэги: переговоры по Украине в Минске война на Донбассе Персона: Дарья Олифер Леонид Кучма

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