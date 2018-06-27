Белорусских десантников учат уничтожать сепаратистов

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Десантники Беларуси, России и Сербии отрабатывают миротворческие и контртеррористические задачи в ходе международного военного учения «Славянское братство-2018».

Военнослужащие совершили марш в район, где находятся условные незаконные вооруженные формирования, захватившие приграничные территории несуществующего государства и взявшие в заложники мирных граждан, сообщает Минобороны России.

Сводный тактический десант высадился в районе расположения «террористов» с вертолетов. Белорусский парашютно-десантный батальон, блокируя возможные пути отхода условного противника, атакой с разных направления загнал «террористов» на позиции российских десантников. Уничтожив «боевиков» и их лагеря, военнослужащие согласно плану освобождают заложников.

Россию на учении представляет усиленный батальон Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ, численностью более 700 человек. От белорусской стороны привлечены свыше 250 военнослужащих Сил специальных операций, а от бригады спецназа Сербии — около 50 военнослужащих.

Активная фаза учений продлится до 28 июня включительно.

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Тэги: Беларусь-Россия Беларусь-Сербия Славянское братство десантники

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  • Это уничтожать типа Лебедько и компанию. Знатная затея.
  • Это уничтожать типа Лебедько и компанию. Знатная затея.
  • Это уничтожать типа Лебедько и компанию. Знатная затея.