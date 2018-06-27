ЧМ-2018. Бразилия победила Сербию и вышла в плей-офф

Матчи в группе Е завершились вечером 27 июня. Бразилия победила Сербию со счетом 2:0, а Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью —​ 2:2.

Игру сборных Бразилии и Сербии судил Алиреза Фагани из Ирана. Она прошла на московском стадионе «Спартак». Паулиньо забил на 33-й минуте, Тиаго Силва — на 68-й.

В 1/8 финала бразильцы сыграют с мексиканцами. Матч пройдет 2 июля в Самаре.

БРАЗИЛИЯ: Алиссон — Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело (Филипе Луис, 10) — Паулиньо (Фернандиньо, 66), Каземиро — Виллиан, Кутинью (Ренато Аугусто, 80), Неймар — Габриэль Жезус.

СЕРБИЯ: Стойкович — Рукавина, Миленкович, Велькович, Коларов — Матич, Милинкович-Савич — Тадич, Льяич (Живкович, 75), Костич (Радоньич, 82) — Митрович (Йович, 89).

Швейцария упустила победу в добавленное время. Джемаили вывел европейцев вперед на 31-й минуте. Уостон сравнял счет на 56-й. У швейцарцев Дрмич забил на 88-й минуте, но Руис реализовал пенальти на 93+ минуте. Правда, автогол записали на счет швейцарского голкипера Зоммера — мяч попал в перекладину, от нее в спину вратаря и залетел в ворота.

Игра прошла в Нижнем Новгороде. Ее судил француз Клеман Тюрпен.

В 1/8 финала швейцарцы сыграют со шведами 3 июля в Петербурге.

ШВЕЙЦАРИЯ: Зоммер — Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Рикардо Родригес — Джака, Бехрами (Закария, 60) — Шакири (Ланг, 81), Джемаили, Эмболо — Гавранович (Дрмич, 69).

КОСТА-РИКА: Кейлор Навас — Гамбоа (Смит, 93+), Акоста, Гонсалес, Вастон, Овьедо — Колиндрес (Уоллас, 81), Борхес, Гусман (Асофейфа, 91+), Руис — Кемпбелл.