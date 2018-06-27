За хищения на строительстве БелАЭС осуждены четверо бывших работников «Гомельпромстроя»

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Суд Советского района Гомеля 27 июня вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех бывших работников ОАО «Гомельпромстрой». Прорабы и снабженец обвинялись в служебном подлоге, хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями.

Махинации на объекте вскрыл КГК. По версии финансовой милиции, стоимость похищенного составила более 36 тысяч рублей.

«Должностные лица филиала стройуправления № 139 ОАО «Гомельпромстрой», а также работник управления стройиндустрии и комплектации ОАО в 2016 году фиктивно списывали стройматериалы на объекты», — сообщал ранее Комитет госконтроля.

Слушания дела проходили в закрытом режиме по ходатайству адвокатов. Защитники ссылались, что в ходе слушаний будут оглашаться материалы, которые проходят с грифом «для служебного пользования» и не предназначены для обнародования. Речь идет о документации, которая касается строящейся в Островце АЭС.

Суд приговорил обвиняемых  к разным срокам лишения свободы (от 3 до 5 лет) с отсрочкой исполнения наказания, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Беларусь строит АЭС

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Тэги: АЭС-Беларусь Гомельпромстрой хищения Город: Гомель

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