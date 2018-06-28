Беларусь планирует вскоре выйти с гособлигациями на финансовый рынок Китая

/ Экономика
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Беларусь планирует в конце 2018-го или в начале 2019 года выйти на китайский финансовый рынок с государственными облигациями.

Об этом сообщил министр финансов Владимир Амарин, отвечая 27 июня на вопросы журналистов в Палате представителей.

По словам Амарина, Министерство финансов рассчитывает, что китайское агентство CCXI присвоит Беларуси кредитный рейтинг еще до конца лета.

Такой рейтинг необходим для возможности выпуска Беларусью государственных ценных бумаг на финансовом рынке Китая.

Недавно Владимир Амарин совершил визит в Пекин, по итогам которого было объявлено о получении белорусской стороной разрешения для выпуска облигаций на внутреннем финансовом рынке Китая.

Вскоре представители агентства CCXI посетят Беларусь, после чего «произойдет рейтинговое действие», сообщает БелаПАН.

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Тэги: гособлигации Беларусь-Китай Персона: Владимир Амарин

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