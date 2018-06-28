Правительство повысило зарплату администрациям СЭЗ

Оклады работников администраций свободных экономических зон повышаются в среднем на 120%, а глав администраций — на 290%.

Постановление об изменении уровня оплаты труда работников администраций СЭЗ, которые приравнены к работникам бюджетных организаций, опубликовано сегодня на Национальном правовом портале.

Ранее тарифные ставки работников администраций не могли превышать тарифных ставок бюджетников на 70%.

Повышены также размеры премий для работников администраций СЭЗ. Теперь руководитель СЭЗ может направить на премирование средства, выделяемые из республиканского бюджета, в размере 50% (было 20%) суммы ставок (окладов) указанных работников и экономию по фонду оплаты их труда.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2018 года.

В настоящее время в Беларуси функционируют шесть свободных экономических зон: СЭЗ «Брест» (1996), СЭЗ «Гомель-Ратон» (1998), СЭЗ «Минск» (1998), СЭЗ «Витебск» (1999), СЭЗ «Могилев» (2002), СЭЗ «Гродноинвест» (2002).

По состоянию на 1 марта 2017 года в качестве резидентов СЭЗ зарегистрировано 410 компаний, на которых занято порядка 123,5 тыс человек.