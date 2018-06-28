Трое российских детей заживо сгорели в жилом вагончике

Возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем в городе Северобайкальск.

«В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех детей: двое — 2015 года и один — 2017 года рождения. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено. Установлено, что в доме находилась женщина и двое ее детей, а также ребенок подруги. При пожаре женщине удалось спастись, а дети погибли. Кроме того, хозяйка жилища находится в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении СК Бурятии.

На месте пожара работают местные следователи. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.