Пропавшую пенсионерку в Крупском районе нашли погибшей

Тело женщины было обнаружено вчера ягодниками в лесу вблизи деревни Прудец Крупского района. Видимых признаков насильственной смерти нет.

Пенсионерка 1928 года рождения пропала 11 июня. Она ушла из дома в деревне Вершовка Крупского района Минской области, с тех пор о ее местонахождении не было известно, передает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Как сообщали Naviny.by, к поискам пожилой женщины подключился поисково-спасательный отряд «Ангел». Ее звали Орлова Надежда Силовна.