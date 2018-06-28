Пропавшую пенсионерку в Крупском районе нашли погибшей

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Тело женщины было обнаружено вчера ягодниками в лесу вблизи деревни Прудец Крупского района. Видимых признаков насильственной смерти нет. 

Пенсионерка 1928 года рождения пропала 11 июня. Она ушла из дома в деревне Вершовка Крупского района Минской области, с тех пор о ее местонахождении не было известно, передает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Как сообщали Naviny.by, к поискам пожилой женщины подключился поисково-спасательный отряд «Ангел». Ее звали Орлова Надежда Силовна.

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Тэги: пенсионерка поиск Персона: Надежда Орлова

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