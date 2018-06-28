Большая жатва: милиция нашла под Любанью полтора гектара конопли
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Сотрудники Любанского РОВД обнаружили поле с коноплей размером в более чем полтора гектара.
На место были вызваны представители местного сельхозпредприятия, которые скосили заросли дикорастущего наркотического растения.
В будущем этому полю будут уделять особе внимание, потому что вывести дикорастущую коноплю одним покосом не удастся,
Операция проведена в рамках специального комплекса мероприятий «Мак», которые проходят в Беларуси с 1 июня до 15 сентября.
Фото: УВД Миноблисполкома
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