Большая жатва: милиция нашла под Любанью полтора гектара конопли

Сотрудники Любанского РОВД обнаружили поле с коноплей размером в более чем полтора гектара.

На место были вызваны представители местного сельхозпредприятия, которые скосили заросли дикорастущего наркотического растения.

В будущем этому полю будут уделять особе внимание, потому что вывести дикорастущую коноплю одним покосом не удастся, отмечает пресс-служба Миноблисполкома.

Операция проведена в рамках специального комплекса мероприятий «Мак», которые проходят в Беларуси с 1 июня до 15 сентября.

Фото: УВД Миноблисполкома