Большая жатва: милиция нашла под Любанью полтора гектара конопли

/ Происшествия
Просмотров: 318 Комментариев: 0

Сотрудники Любанского РОВД обнаружили поле с коноплей размером в более чем полтора гектара.

На место были вызваны представители местного сельхозпредприятия, которые скосили заросли дикорастущего наркотического растения.

В будущем этому полю будут уделять особе внимание, потому что вывести дикорастущую коноплю одним покосом не удастся, отмечает пресс-служба Миноблисполкома.

Операция проведена в рамках специального комплекса мероприятий «Мак», которые проходят в Беларуси с 1 июня до 15 сентября.

Фото: УВД Миноблисполкома

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: конопля

Другие материалы на эту тему:

Белорус и россиянин проиграли битву за урожай конопли

Белорус и россиянин проиграли битву за урожай конопли

Голландскую коноплю для Беларуси выращивали в Смоленске

Голландскую коноплю для Беларуси выращивали в Смоленске

В Копыльском районе прикрыли наркобизнес минского студента

В Копыльском районе прикрыли наркобизнес минского студента

Житель Гомеля выращивал дома трехметровую коноплю

Житель Гомеля выращивал дома трехметровую коноплю

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте