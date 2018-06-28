БРСМ проведет «День вышиванки» с моделями, диджеями и кино под небом

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Патриотическое мероприятие пройдет 2 июля возле минского Дворца спорта.

С 12.00 на площадке у Дворца спорта начнет работу «Беларускі кірмаш». На ярмарке можно будет отведать блюда белорусской национальной кухни, пообщаться с белорусскими писателями и поэтами, сделать фото в «Месцы для пацалункаў», нанести в салоне «Родныя ўзоры» модные рисунки боди-арт и аквагрим, наиграться в народные игры и т.д.

В «Горазде майстроў» мастера народных промыслов познакомят пришедших на праздник с гончарным и кузнечным делом, резьбой по дереву, ткачеством, изготовлением разнообразных фигурок из белорусской соломки, техникой лепки игрушек из глины и др. 

Для самых маленьких участников праздника кукольный театр «Батлейка» отдела ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества подготовил представление по мотивам белорусских сказок.


День вышиванки. Под дождем, но без скуки

Торжественное открытие праздника состоится в 13.30 на главной сцене. Там состоится дефиле моделей «Вянок прыгажосцi» и выступление творческих коллективов, диджеев и звезд белорусской эстрады.

Праздник завершит кинопоказ на открытом воздухе во дворике отеля «Монастырский». В 21.30 там покажут фильм белорусских кинематографистов «Колесо времени» о Полесье.

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Тэги: День вышиванки БРСМ национальный орнамент Город: Минск

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