В Витебске судят банду насильников из Новополоцка — двоим грозит расстрел

С 2000 года несколько уроженцев Полоцкого района опаивали своих жертв алкоголем с добавлением антипсихотического препарата, а затем насиловали их. На скамье подсудимых четверо мужчин, у двоих из фигурантов — расстрельная статья.

В конце сентября 2012 года произошел самый трагический эпизод: на одной из улиц Полоцка два члена банды «сняли» несовершеннолетнюю девушку и пригласили в кафе, где подмешали ей нейролептик. После этого жертву повезли насиловать на новополоцкую квартиру к главарю. Алкоголь усилил действие медикаментов, и девушка умерла, а ее тело насильники закопали в песчаном карьере, передает Vitebsk.cc .

Главаря банды арестовали в конце 2016 года, постепенно установили и других участников преступной группы, следствие длилось больше года. Следователи смогли собрать 46 эпизодов их преступной деятельности начиная с 1999 года. Это не только изнасилования и убийство, но и другие преступления.

Судебные заседания Витебского областного суда по этому делу начались в мае. В сопряженном с изнасилованием убийстве совершенном группой лиц обвиняют двух человек — 52-летнего Александра Апенько и 35-летнего Ивана Серпутя.

Также двоим членам банды предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетнего (пункты «б» и «в» части 2 статьи 123 УК БССР 1960 года) — тому же Апенько и 37-летнему Дмитрию Дерменжи. Им же предъявлено обвинение в похищении человека по статье 182 современного кодекса, в том числе по части 3 — повлекшее смерть потерпевшего.

Двое из вышеупомянутых обвиняются совершении изнасилований группой лиц, а Серпуть — в покушении на изнасилование. Кроме того, Апенько, Дерменьжи и 52-летний Анатолий Панфилов обвиняются еще и в насильственных действиях сексуального характера. А Апенько и Панфилов — также и в разбое группой лиц.

Слушания этого резонансного дела проходят за закрытыми дверями, когда рассмотрение завершится пока неизвестно. У двоих из фигурантов — Апенько и Серпутя — расстрельная статья.