На белорусско-польской границе построят новый мост

Он появится в пункте пропуска «Домачево-Словатыче». Также стороны обсудили вероятность еще двух мостов —​ автомобильного и железнодорожного.

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик подписали в Бресте межправительственное соглашение о содержании пограничных дорожно-мостовых объектов на границе, передает SB.by .

«Соглашение позволит более эффективно эксплуатировать, реконструировать, развивать дорожную инфраструктуру. На подходе еще одно соглашение, которое касается строительства новых мостов на границе. Нам необходимо развивать инфраструктуру, которая объективно устарела», — сказал Сивак.

Новый мост будет построен в пункте пропуска «Домачево-Словатыче», хотя действующий ремонтировали в прошлом году. Польский министр уточнил, что его возведение — решенное дело: в течение двух-трех лет проект реализуют. Также стороны обсудили возможность строительства автомобильного моста в пункте пропуска «Брест-Тересполь» и железнодорожного моста.