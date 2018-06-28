На белорусско-польской границе построят новый мост
Он появится в пункте пропуска «Домачево-Словатыче». Также стороны обсудили вероятность еще двух мостов — автомобильного и железнодорожного.
Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик подписали в Бресте межправительственное соглашение о содержании пограничных дорожно-мостовых объектов на границе, передает
«Соглашение позволит более эффективно эксплуатировать, реконструировать, развивать дорожную инфраструктуру. На подходе еще одно соглашение, которое касается строительства новых мостов на границе. Нам необходимо развивать инфраструктуру, которая объективно устарела», — сказал Сивак.
Новый мост будет построен в пункте пропуска «Домачево-Словатыче», хотя действующий ремонтировали в прошлом году. Польский министр уточнил, что его возведение — решенное дело: в течение двух-трех лет проект реализуют. Также стороны обсудили возможность строительства автомобильного моста в пункте пропуска «Брест-Тересполь» и железнодорожного моста.
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