На белорусско-польской границе построят три новых моста

/ Беларусь-ЕС
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Планируется открыть два автомобильных и один железнодорожный мост.

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик подписали в Бресте межправительственное соглашение о содержании пограничных дорожно-мостовых объектов на границе, передает SB.by.

«Соглашение позволит более эффективно эксплуатировать, реконструировать, развивать дорожную инфраструктуру. На подходе еще одно соглашение, которое касается строительства новых мостов на границе. Нам необходимо развивать инфраструктуру, которая объективно устарела», — сказал Сивак.

Новый мост будет построен в пункте пропуска «Домачево-Словатыче», хотя действующий ремонтировали в прошлом году. Также планируется построить мост в пункте пропуска «Брест-Тересполь».

Для развития контейнерных перевозок из Азии в Европу стороны возведут новый железнодорожный мост, что позволит увеличить пропускную способность с 14 пар поездов до 40.

Польский министр уточнил, что строительство моста в «Домачево-Славатыче» — решенное дело. Он надеется, что в течение двух-трех лет проект реализуют.

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Тэги: железная дорога белорусско-польская граница Беларусь-Польша Персона: натолий Сивак Анджей Адамчик Город: Брест

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