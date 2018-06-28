На белорусско-польской границе построят три новых моста

Планируется открыть два автомобильных и один железнодорожный мост.

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик подписали в Бресте межправительственное соглашение о содержании пограничных дорожно-мостовых объектов на границе, передает SB.by .

«Соглашение позволит более эффективно эксплуатировать, реконструировать, развивать дорожную инфраструктуру. На подходе еще одно соглашение, которое касается строительства новых мостов на границе. Нам необходимо развивать инфраструктуру, которая объективно устарела», — сказал Сивак.

Новый мост будет построен в пункте пропуска «Домачево-Словатыче», хотя действующий ремонтировали в прошлом году. Также планируется построить мост в пункте пропуска «Брест-Тересполь».

Для развития контейнерных перевозок из Азии в Европу стороны возведут новый железнодорожный мост, что позволит увеличить пропускную способность с 14 пар поездов до 40.

Польский министр уточнил, что строительство моста в «Домачево-Славатыче» — решенное дело. Он надеется, что в течение двух-трех лет проект реализуют.