Прокурор просит для бизнесмена Кныровича шесть лет лишения свободы

Александр ЯРОШЕВИЧ / / Общество
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Прокурор Оксана Дудко попросила назначить Кныровичу наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать распорядительные должности в течение 5 лет, Максимову — 4 года с конфискацией и запретом на 5 лет, Кускову — 3 года и запретом в течение 5 лет заниматься предпринимательством, Поповскому — 4 года лишения свободы.

Соучредитель и директор ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александр Кнырович и четверо его коллег были задержаны в январе 2017 года. Судебный процесс начался 18 апреля. Дело рассматривает суд Фрунзенского района Минска.

Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов и даче взяток чиновникам. По версии обвинения, Кнырович с 2008 по 2016 год давал распоряжения об уклонении от уплаты налогов путем занижения налоговой базы компании. Действия осуществлялись через аффилированную российскую компанию «СТИ-Трейдинг». Сумма налоговых претензий — около 3,3 млн рублей.

Также в 2016 и январе 2017 года Кнырович давал распоряжения сотрудникам о даче взяток должностным лицам за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, и оказание содействия в победе его компании при проведении биржевых торгов. Сумма взяток — около 16 тысяч рублей.


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Кнырович признает свою вину частично. На суде бизнесмен говорил, что не имел намерения уклоняться от уплаты налогов. Он также не согласен с расчетами следователей. По обвинению в даче взяток он знал о такой практике в компании, но не вникал в суть.

ООО «СарматТермо-Инжиниринг» является одним из первых изготовителей предварительно изолированной продукции в Беларуси. Работает на рынке с 1996 года.

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Тэги: дело Кныровича Сармат Персона: Александр Кнырович Оксана Дудко Город: Минск

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