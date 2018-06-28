Стало известно, кто посетит Тростенец, кроме президентов Германии и Австрии

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Пресс-служба Лукашенко распространила информацию о почетных гостях церемонии открытия мемориала жертв нацизма на территории бывшего концентрационного лагеря.

В мероприятии 29 июня примут участие делегации из Германии и Австрии во главе с президентами этих стран Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом. С австрийской стороны митинг-реквием посетит и экс-президент Австрии Хайнц Фишер.

В памятном мероприятии также примут участие представители государственных и общественных организаций из Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии. В том числе государственный секретарь польской президентской канцелярии Кшиштоф Щерски, зампредседателя Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип. Заместитель главного исполнительного директора по вопросам дипломатии Марам Штерн представит всемирный еврейский конгресс.

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Тэги: Беларусь-Австрия Беларусь-Германия Тростенец Персона: Александр Ван дер Беллен Франк-Вальтер Штайнмайер Хайнц Фишер Кшиштоф Щерски Войтех Филип Марам Штерн

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