Дело рядового Коржича направили в прокуратуру

Мать погибшего в Печах солдата Светлана Коржич ознакомилась с результатами экспертизы эксгумации. Женщина не согласна с заключением и написала очередное ходатайство.

«Результаты экспертизы точь-в-точь такие же как были раньше, а те телесные повреждения, которые были на голове, лице, якобы возникли "в результате манипуляций с телом" уже после смерти. Так сами же ребята давали показания, что аккуратно сняли тело Саши, аккуратно положили», — передает TUT.by слова Светланы.

По делу проводили дополнительные следственные действия — в начале июня Светлана Коржич настояла на эксгумации, она не согласна с версией следствия, что солдата Коржича довели до самоубийства. Женщина настаивает — ее единственного сына убили.

Ранее, напомним, мама погибшего Александра заявляла: за смерть сына она выставит Министерству обороны счет в 240 тысяч долларов.

Сейчас расследование гибели Коржича завершено. Ожидается, что на следующей неделе материалы будут направлены в Верховный суд.

Рядового Коржича со связанными ногами и надетой на голову майкой нашли 3 октября 2017 года в подвале воинской части. Расследование гибели 21-летнего солдата длилось полгода. Следствие отрабатывало три версии произошедшего в Печах: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. 19 апреля СК сообщил, что Коржича довели до самоубийства сослуживцы.