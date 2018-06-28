Wargaming будет учить художников и дизайнеров

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На базе минского центра разработки компании создали интернатуру для художников, дизайнеров и HTML5-аниматоров.

«Wargaming Forge Art приглашает студентов старших курсов и начинающих специалистов получить опыт в "боевых" условиях и попробовать силы в решении настоящих задач для известных игровых проектов. Здесь можно получить знания и навыки, которые пригодятся в будущей работе», — передает БЕЛТА сообщение компании.

Этим летом интернатура проводит обучение по четырем направлениям: Brand Identity Design; CG Art; Graphic Design; HTML5/JS Animation. За каждым учащимся закрепят ментора. Успешным интернам предложат удаленную или постоянную работу.

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Тэги: Wargaming учеба художники дизайнеры Wargaming Forge Art Город: Минск

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