Посол Польши о ситуации вокруг Куропат: чтить память жертв НКВД так же важно, как жертв нацизма

Чтить память жертв сталинских репрессий для Польши так же важно, как отдавать дань памяти жертвам нацизма, заявил журналистам 28 июня в Минске новый посол Польши в Беларуси Артур Михальски.

Артур Михальски. Фото: mbc.md

«Чрезвычайно важно помнить о преступлениях, которые связаны не только с нацистским режимом, но и со злодеяниями, массовыми убийствами со стороны НКВД. И здесь есть чрезвычайно важное место — Куропаты. Для нас это тоже место очень символическое, поскольку, по многим сведениям, там захоронено большое количество поляков», — подчеркнул дипломат.

На вопрос, посетят ли Куропаты представители польской делегации, которая прибудет в Минск для участия в церемонии открытия второй очереди мемориала «Тростенец» 29 июня, Михальски не ответил. Окончательной программы визита в посольстве пока нет.

Как сообщалось ранее, официальную Варшаву на церемонии будет представлять глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерски. У президента Анджея Дуды нет возможности приехать в Минск, пояснил глава польского посольства.

Напомним, с 31 мая общественные активисты ежедневно проводят акции против открытия возле урочища Куропаты под Минском развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим». Несмотря на это, ресторан открылся, но посетителей там практически нет — защитники Куропат блокируют въезд машин на территорию комплекса, убеждают людей не посещать увеселительное заведение, построенное вблизи места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий. Кампанию против работы ресторана «Поедем поедим» около места массовых расстрелов в 1930-е годы поддержали многие известные люди.

18 июня представители белорусской демократической общественности обратились к президентам Польши, Германии, Австрии и Израиля с открытым письмом, в котором содержалась просьба повлиять на ситуацию вокруг Куропат. Они также призвали зарубежных политиков, которые будут участвовать в церемонии открытия мемориала в Тростенце, включить в программу своих визитов посещение Куропат.