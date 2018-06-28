Президент Германии встретится со Светланой Алексиевич в рамках визита в Минск

В рамках визита в Минск для участия в церемонии открытия второй очереди мемориала в Тростенце — мемориального кладбища Благовщина президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретится с белорусской писательницей, лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светланой Алексиевич.

Пресс-служба Штайнмайера опубликовала программу его визита в белорусскую столицу.

Президент ФРГ прилетит в Минск утром 29 июня и направится во Дворец Независимости на встречу с Александром Лукашенко. В 12.00 Штайнмайер начнет осмотр мемориала в Тростенце. В 12.30 он примет участие в открытии второй очереди мемориала и выступит с речью, после чего вместе с другими участниками церемонии направится к памятному камню. Там пройдет встреча с выжившими узниками концлагеря и родственниками погибших.

Затем во Дворце Независимости будет дан обед от имени Лукашенко. В 15.30 в Международном образовательном центре им. Й.Рау Штайнмайер откроет конференцию «Память во имя общего европейского будущего». В завершение президент отправится в резиденцию посла ФРГ, где встретится со Светланой Алексиевич. Вечером он вылетит на родину.

Программу пребывания в Минске опубликовала также пресс-служба президента Австрии Александра Ван дер Беллена. 28 июня, в 19.00, в столичной гостинице «Марриотт» он будет участвовать в приеме для представителей австрийского бизнеса и австрийцев, проживающих в Беларуси. 29 июня, в 10.00, Ван дер Беллен заложит камень в основание австрийского памятника в Малом Тростенце, в 12.00 примет участие в памятных мероприятиях на территории бывшего лагеря смерти. В 15.00 президент Австрии встретится с Лукашенко во Дворце Независимости.

Как сообщила пресс-служба белорусского руководителя, помимо Штайнмайера и Ван дер Беллена в Тростенец прибудет бывший президент Австрии Хайнц Фишер.