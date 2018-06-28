Фотофакт. Под ногами у статуи городового напротив МВД появилась ЛГБТ-клумба

Театральная лаборатория Fortinbras при Белорусском Свободном театре провела в центре Минска напротив здания МВД акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает svaboda.org .

Фото: svaboda.org

«Мы призываем МВД переступить через предрассудки и защищать права ЛГБТ-граждан, которые не нарушают закон и платят налоги, благодаря которым министерство и существует», — говорят участники перформанса.

Троих участников акции задержали и увезли в РУВД Московского района. Своих имен они не назвали.

Напомним, 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, посольства Великобритании и США вывесили радужные флаги.

21 мая глава МВД Игорь Шуневич назвал вывешивание международного символа ЛГБТ-сообщества пропагандой «неприемлемого» образа жизни.

16 июня портрет Шуневича несли на прайд-параде в США.