Фотофакт. Под ногами у статуи городового напротив МВД появилась ЛГБТ-клумба
Театральная лаборатория Fortinbras при Белорусском Свободном театре провела в центре Минска напротив здания МВД акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает
«Мы призываем МВД переступить через предрассудки и защищать права ЛГБТ-граждан, которые не нарушают закон и платят налоги, благодаря которым министерство и существует», — говорят участники перформанса.
Троих участников акции задержали и увезли в РУВД Московского района. Своих имен они не назвали.
Напомним, 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, посольства Великобритании и США вывесили радужные флаги.
21 мая глава МВД Игорь Шуневич назвал вывешивание международного символа ЛГБТ-сообщества пропагандой «неприемлемого» образа жизни.
16 июня портрет Шуневича несли на прайд-параде в США.
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