Арина Соболенко победила 7-ю ракетку мира и сыграет в полуфинале турнира в Истборне

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет в полуфинале одиночного разряда турнира в британском Истборне.

Арина Соболенко

Как сообщает БЕЛТА, 28 июня в четвертьфинальном поединке Соболенко, занимающая 45-е место в мировом рейтинге, победила 7-ю ракетку планеты Каролину Плишкову из Чехии — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). Следующей соперницей белоруски будет Агнешка Радваньска из Польши (31-й номер рейтинга WTA).

До этого Соболенко победила американскую теннисистку Сачию Викери (82) — 4:6, 6:0, 6:1, немку Юлию Гергес (13) — 1:6, 6:4, 6:4 и бельгийку Элизе Мертенс (15) — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4).

Сегодня вечером в четвертьфинале парного разряд Арина Соболенко и Се Шувэй из китайского Тайбэя встретятся с интернациональным тандемом Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).

В полуфинале парных соревнований в британском Саутси белорусско-румынский дуэт Лидия Морозова / Йоана Ралука Олару сыграет с бельгийско-шведским тандемом Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон.

На мужском турнире в турецкой Анталии белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в борьбе за выход в финал уступили голландской паре Сандер Арендс / Матве Мидделкоп — 6:7 (4:7), 3:6. ﻿

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Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Каролину Плишкова Агнешка Радваньска Сачия Викери Юлия Гёргес Элизе Мертенс Се Шувэй Андрея Клепач Мария-Хосе Мартинес-Санчес Город: Истборн

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