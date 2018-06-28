В парке Челюскинцев во время движения сломался аттракцион «Колобок»

/ Происшествия
Просмотров: 0 Комментариев: 0

Чрезвычайное происшествие случилось днем 28 июня в минском парке отдыха имени Челюскинец. Прямо во время движения сломался аттракцион «Колобок».

Аттракцион «Колобок». Фото parki.by

Как сообщили БелаПАН в управлении «Городские парки УП «Минскзеленстрой», пострадавших в результате инцидента нет — аттракцион был остановлен, люди высажены из кабинок.

Аттракцион работает, вращаясь по кругу вокруг оси на движущихся по рельсе автомобильных колесах. Всего колес восемь. По пока неустановленной причине, одно из колес отошло и соскочило, в результате чего приопустилась и стала задевать асфальт одна из восьми кабинок. В каждой кабинке помещается два человека.

Об инциденте извещен Госпромнадзор, начато внутреннее расследование.

Аттракцион «Колобок» был произведен в августе 2009 года минской компанией «Белларайдз». Перед началом сезона все городские аттракционы проходят испытания и сертификацию.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: парк Челюскинцев аттракцион Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В парке Челюскинцев погиб администратор аттракциона

В парке Челюскинцев погиб администратор аттракциона

В парке Горького остановилось колесо обозрения

В парке Горького остановилось колесо обозрения

Лоси забрели в парк Челюскинцев

Лоси забрели в парк Челюскинцев

В Австралии самолет врезался в «колесо обозрения»

В Австралии самолет врезался в «колесо обозрения»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте