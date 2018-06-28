В парке Челюскинцев во время движения сломался аттракцион «Колобок»

Чрезвычайное происшествие случилось днем 28 июня в минском парке отдыха имени Челюскинец. Прямо во время движения сломался аттракцион «Колобок».

Аттракцион «Колобок». Фото parki.by

Как сообщили БелаПАН в управлении «Городские парки УП «Минскзеленстрой», пострадавших в результате инцидента нет — аттракцион был остановлен, люди высажены из кабинок.

Аттракцион работает, вращаясь по кругу вокруг оси на движущихся по рельсе автомобильных колесах. Всего колес восемь. По пока неустановленной причине, одно из колес отошло и соскочило, в результате чего приопустилась и стала задевать асфальт одна из восьми кабинок. В каждой кабинке помещается два человека.

Об инциденте извещен Госпромнадзор, начато внутреннее расследование.

Аттракцион «Колобок» был произведен в августе 2009 года минской компанией «Белларайдз». Перед началом сезона все городские аттракционы проходят испытания и сертификацию.