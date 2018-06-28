В Жлобине суд объявил мужчине «мораторий» на участие в азартных играх

По заявлению прокурора Жлобинского района суд на три года ограничил местного жителя в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.

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Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Генеральную прокуратуру, таким образом прокурор встал на защиту благополучия семьи.

Незадолго до этого в прокуратуру района обратилась жительница райцентра. Женщина выразила обеспокоенность нездоровой страстью сына — завсегдатая игорных клубов, который проигрывал там большую часть заработка. На основании письменного заявления супруги мужчины прокурор провел проверку и установил, что молодой мужчина тратил на азартные игры не только свою зарплату, но даже брал для этих целей кредиты. Материальной помощи семье должным образом не оказывал, коммунальные услуги не оплачивал, продукты не приобретал. Семья оказалась в тяжелом материальном положении.

По словам прокурора района Григория Яхновца, мужчину пригласили в прокуратуру района, где тот признался, что на протяжении пяти лет регулярно посещал игорные заведения, где в основном проигрывал. Он не возражал против применения к нему ограничений в посещении такого рода заведений, признал, что это может быть выходом из ситуации.

По данным налоговой инспекции, житель Жлобина с 22 ноября 2013 года по 16 марта 2018 года многократно посещал игорные заведения, за исключением трехлетнего периода, когда его в этом ограничили по его же заявлению.