ЧМ-2018. Сборные Японии и Колумбии вышли в 1/8 финала

Сборная Польши победила национальную команду Японии в матче заключительного тура группы H. Встреча состоялась в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу поляков.

Автором единственного гола стал защитник Ян Беднарек, отличившийся на 59-й минуте после передачи хавбека Рафала Кужавы.

Как сообщает портал championat.com , несмотря на поражение, сборная Японии вышла в плей-офф мирового первенства, заняв второе место в группе H. В матче 1/8 финала японцы встретятся с победителем группы G, которым может стать Англия или Бельгия. Национальная команды Польши покинула турнир, заняв последнюю строчку в группе.

Сборная Колумбии одержала победу над Сенегалом в матче третьего тура группового этапа. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканцев.

На 74-й минуте Хуан Кинтеро навесил с углового, Йерри Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона — голкипер сенегальской команды не выручил.

Сборная Колумбии набрала 6 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе, а Сенегал с 4 баллами финишировал на третьей строчке и вылетел с турнира, уступив Японии (4) по дополнительным показателям. В 1/8 финала Колумбия и Япония встретятся с Англией или Бельгией.