Немецкий умелец сделал чехол для смартфона, который не даст ему разбиться

Немецкий инженер Филип Френзель сконструировал чехол для смартфона, который не позволяет ему получить повреждения при падении. Аксессуар срабатывает как своеобразная подушка безопасности, сообщает life.ru со ссылкой на TechCrunch.

Чехол имеет активную защиту от падения, за это отвечает специальный сенсор и восемь выдвижных «усов». Когда аппарат выскальзывает из рук своего владельца и находится в свободном падении, датчик срабатывает и выбрасывает «усы». В остальное время они спрятаны в корпусе. Благодаря этому смартфон не касается поверхности ни одной из своих граней.

Чехол пока существует в единственном экземпляре, но Френзель намерен доработать прототип. В будущем разработчик планирует создать проект на Kickstarter и собрать деньги на запуск аксессуара в продажу.