Обидчивый госаппарат. Чиновники оскорбились своими портретами на футболке блогера

Представители Октябрьского райисполкома (Гомельская область) посчитали себя оскорбленными блогером Андреем Пауком, который носил футболку с их портретами и надписью «Они любят тебя».

Андрей Паук. Фото со страницы ВКонтакте

Заместитель председателя райисполкома Владимир Елисеев и управляющая делами Валентина Шлапакова обратились в милицию с заявлениями. Елисеев написал в ОВД, что 9 июня, во время школьного выпускного бала на площади Октябрьского Паук «демонстративно ходил, надетый в майку с изображением меня и Валентины Шлапаковой и надписью «Они любят тебя». Аналогичное заявление поступило в милицию от Шлапаковой. Такими действиями, по мнению чиновников, блогер оскорбил их и опорочил честь.

Паука опросил участковый милиционер Виктор Карпенок. Его интересовало, где Паук взял фотографии чиновников и использовал ли фотошоп, а также с какой целью он разместил фотографии представителей райисполкома на футболке и что «имел в виду» под надписью «Они любят тебя».

«Эти люди играют важную роль в жизни нашего района, принимают судьбоносные решения, приносят пользу рудобельцам (старое название Октябрьского — Рудобелка. — БелаПАН .). Конечно, они любят нас, своих налогоплательщиков. Я такими действиями выразил благодарность этим людям, так как они публичные персоны и их должны знать в лицо. Мы так популяризируем своих чиновников, которые приносят нам пользу», — объяснил милиции и впоследствии БелаПАН Паук.

Он отметил, что на многих плакатах и транспарантах и сейчас изображен Ленин, в кабинетах чиновников висит портрет Александра Лукашенко. «А эти люди тоже вошли в историю нашего района, они формируют его лицо. Тут не было оскорбления, я же прославляю ратные дела чиновников. Если им не нравится быть открытыми и публичными персонами — пусть оптимизируются в какую-то структуру, такую как коммунхоз», — предложил блогер.

Валентина Шлапакова не первый раз считает себя оскорбленной. В 2017 году она подала иск в суд на гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского. Чиновница утверждала, что фрилансер оскорбил ее, назвав «рабом». Милиция составила протокол. Журналист пояснил на суде, что чиновники — рабы народа и это выражение не может оскорблять. Суд вынес решение прекратить административное дело в связи с отсутствием в действиях Жуковского состава правонарушения, так как слово «раб» не является оскорблением.