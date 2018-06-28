Обидчивый госаппарат. Чиновники оскорбились своими портретами на футболке блогера

/ Общество
Просмотров: 647 Комментариев: 0

Представители Октябрьского райисполкома (Гомельская область) посчитали себя оскорбленными блогером Андреем Пауком, который носил футболку с их портретами и надписью «Они любят тебя».

Андрей Паук. Фото со страницы ВКонтакте

Заместитель председателя райисполкома Владимир Елисеев и управляющая делами Валентина Шлапакова обратились в милицию с заявлениями. Елисеев написал в ОВД, что 9 июня, во время школьного выпускного бала на площади Октябрьского Паук «демонстративно ходил, надетый в майку с изображением меня и Валентины Шлапаковой и надписью «Они любят тебя». Аналогичное заявление поступило в милицию от Шлапаковой. Такими действиями, по мнению чиновников, блогер оскорбил их и опорочил честь.

Паука опросил участковый милиционер Виктор Карпенок. Его интересовало, где Паук взял фотографии чиновников и использовал ли фотошоп, а также с какой целью он разместил фотографии представителей райисполкома на футболке и что «имел в виду» под надписью «Они любят тебя».

«Эти люди играют важную роль в жизни нашего района, принимают судьбоносные решения, приносят пользу рудобельцам (старое название Октябрьского — Рудобелка. — БелаПАН.). Конечно, они любят нас, своих налогоплательщиков. Я такими действиями выразил благодарность этим людям, так как они публичные персоны и их должны знать в лицо. Мы так популяризируем своих чиновников, которые приносят нам пользу», — объяснил милиции и впоследствии БелаПАН Паук.

Он отметил, что на многих плакатах и транспарантах и сейчас изображен Ленин, в кабинетах чиновников висит портрет Александра Лукашенко. «А эти люди тоже вошли в историю нашего района, они формируют его лицо. Тут не было оскорбления, я же прославляю ратные дела чиновников. Если им не нравится быть открытыми и публичными персонами — пусть оптимизируются в какую-то структуру, такую как коммунхоз», — предложил блогер.

Валентина Шлапакова не первый раз считает себя оскорбленной. В 2017 году она подала иск в суд на гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского. Чиновница утверждала, что фрилансер оскорбил ее, назвав «рабом». Милиция составила протокол. Журналист пояснил на суде, что чиновники — рабы народа и это выражение не может оскорблять. Суд вынес решение прекратить административное дело в связи с отсутствием в действиях Жуковского состава правонарушения, так как слово «раб» не является оскорблением.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: чиновники заявление в милицию Персона: Андрей Паук Владимир Елисеев Валентина Шлапакова Александр Лукашенко Константин Жуковский Город: Октябрьский

Другие материалы на эту тему:

Самые «дорогие» чиновники страны. Топ-10 громких коррупционных дел

Самые «дорогие» чиновники страны. Топ-10 громких коррупционных дел

В ДТП в Речицком районе погибли гомельские чиновники

В ДТП в Речицком районе погибли гомельские чиновники

Взятки, блат, откаты. Как местные чиновники зарабатывают на своем статусе

Взятки, блат, откаты. Как местные чиновники зарабатывают на своем статусе

Сотрудницы исполкома помогали уклоняться от налога на тунеядство

Сотрудницы исполкома помогали уклоняться от налога на тунеядство

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте