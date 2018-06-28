Во время акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в Минске задержан журналист БелаПАН

Внештатный корреспондент БелаПАН Андрей Шавлюга был задержан в четверг, 28 июня, возле здания Министерства внутренних дел. Он фотографировал акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Андрей Шавлюга. Фото: Facebook

Театральная лаборатория Fortinbras при Белорусском Свободном театре провела в центре Минска напротив здания МВД акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Мы призываем МВД переступить через предрассудки и защищать права ЛГБТ-граждан, которые не нарушают закон и уплачивают налоги, благодаря которым министерство и существует», — заявили участники перформанса.

Троих участников акции — своих имен они не назвали — сотрудники милиции задержали и повезли в РУВД Московского района.

Вместе с ними был задержан и Андрей Шавлюга, связь с которым пропала вскоре после задержания. Вечером родным журналиста сообщили, что ночь он проведен в милиции. Вероятно, его обвиняют в участии в несанкционированной акции, и завтра над ним состоится суд.